Post-Allegri, Schira: “Pioli e Conceicao si sono già proposti. Offerti altri tre nomi…”

Il giornalista di mercato, in un video su YouTube, racconta che due allenatori avrebbero già dato disponibilità a De Laurentiis in caso di esonero.

Due allenatori si sarebbero già proposti a De Laurentiis in caso di esonero di Massimiliano Allegri: lo annuncia con un video su YouTube Nicolò Schira, secondo cui nei giorni scorsi prima Stefano Pioli e poi Sergio Conceicao avrebbero dato disponibilità al Napoli per rimpiazzare l’attuale tecnico. “Rischia di essere già un’ultima spiaggia per Max Allegri”, dice il giornalista, sottolineando come il confronto con Antonio Conte in campionato “inizi a essere impietoso”, pur con gli infortuni a non finire per entrambi.

Il costo dell’esonero: “Mandare via Allegri e il suo staff costerebbe al Napoli 25 milioni”

Allegri, spiega Schira, si gioca il futuro, ma De Laurentiis “al momento sta dando fiducia ad Allegri e a Manna”. Una sconfitta pesante, “uno 0-3 in casa con la Lazio”, lo metterebbe davvero a rischio esonero; altrimenti la sensazione è che il club voglia andare avanti con lui, anche perché ha un contratto per altri due anni a 5 milioni netti a stagione: mandare via Allegri e il suo staff costerebbe al Napoli 25 milioni di euro.

Pioli e Conceicao i nomi concreti, Benitez, Cannavaro e Montella proposti: “Il Napoli più orientato a proseguire con Allegri”

Qualche allenatore si sta proponendo, tra cui Benitez, Cannavaro e Montella, ma “di concreto sono due” quelli che hanno già bussato alle porte di De Laurentiis e Manna: Stefano Pioli, “che si sta proponendo un po’ a tutti, Atalanta, Juve e Napoli”, e Sergio Conceicao. Il portoghese “ha un po’ infastidito il Napoli, perché si è proposto per una telefonata esplorativa, ma intanto c’è già stata una fuga di notizie sui giornali”. In ogni caso, conclude Schira, “la sensazione è che in questo momento il Napoli sia un po’ più orientato a proseguire con Allegri, salvo ovviamente clamorosi e nuovi disastrosi capitomboli in casa contro la Lazio”.