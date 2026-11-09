Prime strategie per gennaio: i nomi sulla lista di Manna
Il Napoli prepara le mosse per il mercato di gennaio, con la necessità di rinforzare una rosa che ha mostrato diverse difficoltà in questa prima parte di stagione. Come riferisce il portale Tuttomercatoweb, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a intervenire soprattutto a centrocampo, indipendentemente dai risultati che la squadra otterrà da qui alla fine di dicembre.
Rinforzi a centrocampo e possibili cessioni: tutte le strategie degli azzurri
"Il Napoli ha assoluta necessità di intervenire sul mercato e questo a prescindere dai risultati che verranno conseguiti da qui a fine dicembre", si legge nell'articolo. Le incertezze legate alle condizioni e al futuro di Anguissa e Lobotka rendono particolarmente urgente la ricerca di nuovi innesti.
La prima scelta resta Coulibaly del Monaco, ma la valutazione elevata del club francese complica l'operazione. Piace anche Camara, sebbene la trattativa presenti difficoltà analoghe. Tra le alternative monitorate figurano Adem Zorgane dell'Union Saint-Gilloise, Bakola e Bergwall, senza escludere ulteriori opportunità.
Dodo nel mirino, Lucca e Lang possono partire
Il Napoli guarda anche alle corsie esterne. Secondo Tuttomercatoweb, continua a piacere Dodo della Fiorentina, ma gli azzurri sarebbero disposti a ingaggiarlo soltanto a parametro zero.
Novità importanti potrebbero arrivare anche in attacco. Lorenzo Lucca resta tra i possibili partenti, considerato il poco spazio nelle gerarchie tecniche. "Varela resta la prima scelta, ma ci potrebbe anche essere un nome a sorpresa", sottolinea il portale.
Da monitorare, infine, la situazione di Noa Lang, che non è riuscito a trovare continuità di rendimento. Il Napoli sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte per l'esterno olandese, aprendo così alla possibilità di una sua cessione già nella prossima sessione di mercato.
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