Futuro Allegri, Romano: “Nessun segnale di esonero! ADL non contatta altri allenatori”

Fabrizio Romano aggiorna sul futuro di Allegri dopo Napoli-Lazio: nessun contatto per un cambio allenatore.

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli continua a essere al centro dell'attenzione dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio, arrivato a pochi giorni dalla pesante sconfitta di Porto in Champions League. A fare il punto della situazione è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto attraverso il proprio canale YouTube: “Il Napoli pareggia in casa contro la Lazio in una partita che conferma ancora una volta il lavoro fantastico fatto dalla squadra biancoceleste, da questo gruppo di giocatori e dal suo allenatore, Rino Gattuso. Sta portando un'impronta che ormai non può più essere considerata soltanto un fenomeno di inizio stagione. La Lazio sta durando, sta dimostrando di meritare la classifica che ha. Quindi, ancora una volta, complimenti alla Lazio. Dall'altra parte, il Napoli ha saputo reagire a una situazione difficile, a un primo tempo teso e complicato, nel quale la situazione interna che sta vivendo la squadra si è riversata sul campo, ma anche sugli spalti. È stato un primo tempo veramente complicato per tutti: per i giocatori, per Max Allegri e ovviamente per gli stessi tifosi del Napoli. È stato lo specchio della situazione che il Napoli sta vivendo finora”.

Romano: “Allegri non ha ricevuto segnali di esonero, De Laurentiis non contatta altri allenatori”

L'esperto di mercato si è poi concentrato sulle prospettive della panchina azzurra, spiegando che, almeno al momento del suo aggiornamento, non risultavano iniziative della società per sostituire Allegri. La sosta per le nazionali potrebbe quindi rappresentare un'occasione per recuperare alcuni calciatori e provare a rilanciare la stagione, senza ricorrere a un cambio di guida tecnica. “Cosa succede, poi, dal secondo tempo in avanti? Che il Napoli reagisce e porta a casa un punto. La sosta può curare le ferite. Max Allegri, appena dopo la partita, dice: “Adesso abbiamo il tempo di recuperare i giocatori”. Un Allegri totalmente in controllo della situazione, direi, come spesso gli capita dal punto di vista comunicativo. Quindi molto sicuro, molto convinto di poter andare avanti. Perché? Perché Allegri, anche nella giornata di oggi, almeno fino a questa sera, non ha ricevuto alcun tipo di segnale, né lui né chi lo rappresenta, di un possibile esonero o di un possibile cambio in panchina”.

Romano ha quindi ribadito che, nonostante le difficoltà delle ultime settimane, il Napoli non starebbe preparando uno scossone immediato.

“Quindi, nonostante la tormenta alla quale è andato incontro il Napoli di Max Allegri durante le ultime settimane e nonostante abbia preso questa medicina di un punto contro la Lazio, che non saranno tre e che non cambiano l'aria di un intero momento, ma sicuramente aiutano, il Napoli in questo momento, almeno questa sera, non dà segnali di scossone. Il presidente De Laurentiis non contatta altri allenatori. Il presidente, indirettamente, ma comunque il Napoli come società e le cariche più importanti del club, non mandano segnali a Max Allegri o a chi lo rappresenta di un possibile cambio imminente”.

Romano: “Torna il sereno attorno al Napoli, ma bisogna cambiare marcia”

Il giornalista ha infine sottolineato che la continuità tecnica non può essere considerata sufficiente: Allegri dovrà trasformare il pareggio con la Lazio in un punto di partenza per migliorare una classifica ancora deludente, tanto in campionato quanto in Champions League. “E quindi, a stasera, torna il sereno attorno al Napoli. È chiaro che il punto conquistato con la Lazio deve rappresentare, se poi, come almeno fino a questa sera ci si aspetta, Max Allegri continuerà, un punto di ripartenza. Non è un traguardo fare un punto con la Lazio. Non può esserlo per il Napoli, per quanto sia una stagione complicata e per quanto sia stato un mercato difficile, bloccato da tutte le vicende che a Napoli conoscono tutti a memoria. Non si può comunque accettare una classifica del genere e quindi bisognerà cambiare marcia. Il calendario, da questo punto di vista, offre al Napoli un'occasione per cambiare passo in campionato. Vedremo, senza dimenticare anche la Champions League, perché ovviamente pure lì il Napoli deve dare segnali”.