ADL avrebbe già voluto i fratelli Esposito: ora sta per arrivarne uno

Calciomercato Napoli, De Laurentiis voleva Seba Esposito già in estate. Come nel 2025 per Pio, ma stavolta l'affare è ben impostato

Aurelio De Laurentiis voleva Sebastiano Esposito già la scorsa estate, e oggi l'operazione sembra finalmente a portata di mano. Il presidente del Napoli ha seguito a lungo l'attaccante e, secondo quanto emerge, l'affare è ben impostato: questa volta il trasferimento in azzurro può davvero concretizzarsi.

Seba nel mirino da tempo

Come scrive la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis aveva già messo Seba Esposito nel mirino la scorsa estate, ma l'operazione non si era concretizzata. Un interesse che arriva da lontano e che oggi trova condizioni più favorevoli. Il giocatore, in prestito al Sassuolo con diritto di riscatto dal Cagliari, ha dato il suo gradimento al trasferimento e il club azzurro lavora da tempo alla trattativa. L'affare, secondo il quotidiano, è ben impostato e potrebbe sbloccarsi in vista della finestra di gennaio.

La storia dei fratelli Esposito

Il quotidiano ricorda anche un precedente familiare: nel 2025 De Laurentiis avrebbe voluto Pio Esposito dall'Inter. Un'operazione non andata in porto, e che oggi vede il fratello maggiore protagonista in Nazionale e in nerazzurro. Come spesso accade, il mercato regala seconde occasioni: almeno Seba, a differenza del fratello, ora può arrivare al Napoli. Resta da capire quali saranno le condizioni economiche e i tempi, in una sessione in cui le uscite, a partire da Lucca, condizioneranno le entrate.