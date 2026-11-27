Nome a sorpresa a centrocampo: spunta brasiliano che ha già debuttato in nazionale

Calciomercato Napoli, per la mediana c'è anche André del Corinthians, 20 anni e già nella Seleção. Manna segue anche Zabi

Il Napoli segue un nuovo nome per il centrocampo: André, giovane del Corinthians. È l'altro profilo che il direttore sportivo Manna ha messo nel mirino, insieme a Patrick Zabi del Paris FC, per rinforzare una mediana che a gennaio potrebbe cambiare volto. Due talenti coetanei, entrambi di 20 anni, in linea con la strategia del club.

Manna cerca un rinforzo, Anguissa verso l'addio

Come scrive il Corriere dello Sport, la ricerca di un centrocampista nasce soprattutto dalla situazione di Anguissa, che si avvia verso l'addio. Il camerunense è in scadenza e il rinnovo non è stato trovato, quindi la società ragiona su alternative giovani e di prospettiva. Di Zabi, ivoriano del Paris FC, si era già parlato nei giorni scorsi. André, brasiliano, ha la stessa età e da pochi giorni anche la maglia della Seleção, un riconoscimento che ne alza il valore e l'attenzione intorno a lui.

"Tuttocampista di qualità", ma costi elevati

Il quotidiano lo descrive come "un tuttocampista di qualità che ha fiuto del gol e grande dinamismo in mediana". Un profilo completo, capace di unire interdizione e inserimenti, che potrebbe adattarsi al sistema di Allegri. Il dettaglio che pesa, però, è un altro: "e costi elevati". Un elemento che complica l'operazione e che potrebbe spingere il Napoli a valutare con attenzione il rapporto tra prezzo e rendimento, anche in funzione delle uscite e delle esigenze di lista. Per ora siamo alla fase di monitoraggio, con la concorrenza che potrebbe crescere dopo la convocazione in Nazionale.