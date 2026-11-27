ADL vede in Francia il futuro centrocampista: occhi sul nuovo Pogba
Un rinforzo in mediana è quello che Allegri si aspetta, e il direttore sportivo Manna lavora per individuarlo. Il profilo giusto dovrà rispettare esigenze tecniche e parametri economici, e tra i nomi che finiscono nei radar azzurri c'è Patrick Zabi, 20 anni, di proprietà del Paris FC. Un giocatore che piace per età, qualità e fisicità, in un momento in cui Anguissa si avvia verso la fine della sua avventura napoletana.
Perché piace: età, tecnica e fisico
Come scrive il Corriere dello Sport, l'età "sa di futuro assicurato", ma a pesare sono anche le doti tecniche e quella fisicità che servirebbe alla squadra. Zabi, ivoriano classe 2006, è un centrocampista di piede destro, alto un metro e novantuno, con forza fisica e agilità. Ha Pogba come idolo e nell'ultimo turno di Ligue 1 ha segnato il suo primo gol in campionato.
L'identikit: ivoriano, piede destro, 1,91
In Francia da tempo sono convinti che sia destinato a una grande carriera: se ne parlava già quando era al Rennes, che un anno fa lo ha ceduto al Paris FC per una ventina di milioni. Un profilo giovane ma già abituato a un campionato competitivo, che il Napoli osserva con attenzione.
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