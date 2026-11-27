Morisco per l'estate: può arrivare a zero da svincolato, il piano di Manna

Calciomercato Napoli, Manna sonda il mercato senza limiti: per la porta resta in pole Morisco, 22 anni, in scadenza nel 2027

Il direttore sportivo Manna è sempre attivo e, oltre al centrocampista e alla punta, sonda il mercato senza limiti, pensando a gennaio ma anche al futuro. Nella lista dei preferiti per la porta c'è sempre in pole Pedro Morisco, portiere brasiliano di 22 anni del Coritiba, un'operazione che potrebbe essere definita con tempi diversi rispetto alle altre.

Morisco, pre-contratto a zero da luglio

Come scrive il Corriere dello Sport, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027 e non rinnoverà. Da luglio prossimo, quindi, potrà firmare un pre-contratto a zero da svincolato con chiunque. Un dettaglio che cambia la logica dell'operazione: il Napoli può arrivare al portiere senza pagare il cartellino, a patto di muoversi con tempismo e di battere la concorrenza, che comprende club italiani, spagnoli, inglesi e tedeschi. La scadenza vicina dà a Manna un vantaggio negoziale, ma richiede attenzione ai dettagli dell'accordo con il giocatore e il suo entourage.

Un mercato che guarda oltre gennaio

La linea del club è chiara: non limitarsi alla finestra invernale, ma programmare anche l'estate. Con Meret fermo per circa due mesi e contratto in scadenza a giugno, il ruolo di portiere resta uno dei punti da risolvere, e Morisco è visto come profilo di prospettiva, giovane e già nel giro della Nazionale brasiliana. Resta da capire se il Napoli deciderà di anticipare i tempi pagando una cifra a gennaio, come emerso in altri pezzi, oppure se aspetterà la scadenza naturale per chiudere a costo zero.