Ag. Di Lorenzo: “Vuole restare a vita, incontrerò Manna e De Laurentiis”

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"La volontà di Di Lorenzo è di restare a vita a Napoli: nelle prossime settimane ci faremo una chiacchierata con Manna e con il presidente per capire se c'è la voglia da parte del club di portare avanti questo discorso". Lo ha detto Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli, intervenuto a Radio Crc.

"A me Allegri piace tantissimo, è sbagliato avere dubbi su di lui. Ha vinto tutto, non ha fallito da nessuna parte: se con il Milan vince contro il Cagliari, arriva in Champions e centra l'obiettivo. È un allenatore di grande esperienza, intelligente. Meglio di Italiano? Avrei preso Allegri al 100%, senza pensarci un secondo. Credo non ci sia scelta migliore. Secondo me giocherà con la difesa a 3 a Napoli, mi aspetto un 3-4-3. Marianucci? Manna mi ha fatto capire che vogliono tenerlo. Con la difesa a 3 avrebbe il suo spazio".