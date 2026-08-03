Atlanta su Lukaku, Venerato: l'agente ha smentito contatti

vedi letture

Il giornalista Rai Ciro Venerato, intervenuto nel corso del TG Sport delle su Rai 2, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, soffermandosi su diverse trattative sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda la difesa, Venerato ha confermato che Federico Gatti resta uno dei profili maggiormente graditi a Massimiliano Allegri, che lo considera un vero e proprio pallino.

"Gatti è un pallino di Allegri, ma la Juve non vuole darlo in prestito ma vorrebbe solo un acquisto a titolo definitivo. Badiashile invece il Napoli potrebbe prenderlo in prestito, il Chelsea apre ad diritto e non un obbligo di riscatto. Gutierrez va al Lerverksun per 30 milioni senza bonus. Per quanto riguarda Lukaku, il suo agente Pastorello ha negato contatti con il club di Mls di Atlanta".

Venerato ha poi confermato la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen: l'operazione si chiuderà sulla base di 30 milioni di euro, senza bonus aggiuntivi.

Infine, un aggiornamento sul futuro di Romelu Lukaku. "Nelle ultime ore si era parlato di un possibile interessamento dell'Atlanta, club della MLS, ma l'agente del centravanti belga, Federico Pastorello, ha smentito l'esistenza di contatti con la società statunitense"