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Sorpresa Lindstrom, niente Schalke! Affare definitivamente saltato
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Lindstrom era già in Germania per le visite, ma la trattativa è naufragata nei dettagli finali. Ora il Napoli dovrà trovargli una nuova sistemazione.
Si complica il mercato in uscita del Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è definitivamente saltato il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04. L'esterno offensivo danese aveva già raggiunto la Germania per sostenere le visite mediche, ma l'operazione non si è conclusa a causa di problemi emersi nei dettagli finali della trattativa.
Il Napoli dovrà trovare una nuova soluzione per Lindstrom
La fumata nera rappresenta un imprevisto per il Napoli, che considerava Lindstrom tra i principali giocatori in uscita di questa sessione estiva. Dopo il mancato accordo con lo Schalke 04, il club azzurro dovrà ora individuare una nuova destinazione per il danese, che resta fuori dal progetto tecnico e continua ad avere le valigie pronte in attesa di una nuova opportunità di mercato.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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