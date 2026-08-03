Il Napoli ha già un accordo di massima con Badiashile (non col Chelsea): le cifre

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Benoit Badiashile è il primo obiettivo per la retroguardia. Intesa raggiunta con il giocatore, da definire formula e riscatto con i Blues.

Il Napoli continua a lavorare per Benoît Badiashile, individuato come il principale rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha ormai raggiunto un'intesa di massima con il centrale del Chelsea, mentre prosegue il confronto con i Blues per definire gli ultimi dettagli dell'operazione. Sul francese si registra anche l'interesse della Juventus, che negli ultimi giorni avrebbe provato a inserirsi nella trattativa.

Intesa con Badiashile, resta da trovare quella sul riscatto

La Rosea spiega che il Napoli ha offerto 3 milioni di euro per il prestito del difensore e il Chelsea avrebbe dato il proprio assenso. Il nodo riguarda invece la formula definitiva e soprattutto il diritto di riscatto: il club inglese continua infatti a chiedere 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Con il calciatore, invece, l'accordo sarebbe già stato raggiunto sulla base di un contratto di un anno più quattro stagioni a 2,5 milioni di euro a stagione.