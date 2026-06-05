Ag. Spinazzola svela: "Per il rinnovo mancano solo le firme, ADL è stato un signore! Su Allegri..."

vedi letture

Leonardo Spinazzola rinnova col Napoli: accordo biennale, attesa solo l’ufficialità.

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, conferma ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la permanenza in azzurro dell'esterno con un rinnovo biennale: “Spinazzola sta benissimo a Napoli e nel Napoli. Ha espresso la volontà di rimanere quanto più tempo possibile in questa città e in questa squadra. C’è stata una chiacchierata positiva con il club. Allegri? Hanno lavorato bene seppur per poco tempo alla Juve.

Su Allegri

"Se arrivasse Allegri il Napoli continuerà ad avere un allenatore Top dopo Conte che merita di essere ringraziato per il lavoro fatto. Riguardo il rinnovo di Leonardo dico anche che sono arrivate tante offerte per lui molto vantaggiose ma la sua priorità era restare".

Sulla trattativa per il rinnovo

"De Laurentiis è stato un signore con noi: in 5 minuti abbiamo trovato un accordo sulla durata del rinnovo che sarà di altri due anni. Aspettiamo l’ufficialità dopo le firme. Avere uno zoccolo duro di calciatori italiani in una rosa è fondamentale”.