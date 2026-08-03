Sebastiano Esposito, Napoli defilato: l'Atalanta prova a chiudere

Sebastiano Esposito, Napoli defilato: l'Atalanta prova a chiudereTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:40Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Previsto un incontro tra il direttore sportivo nerazzurro Cristiano Giuntoli e il ds del Genoa Pietro Accardi per provare a sbloccare la trattativa.

L'Atalanta accelera per Sebastiano Esposito. Secondo quanto riferito in esclusiva da Nicolò Schira, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra il direttore sportivo nerazzurro Cristiano Giuntoli e il ds del Genoa Pietro Accardi per provare a sbloccare la trattativa. Il club bergamasco è pronto a rilanciare la propria proposta, mettendo sul tavolo un'offerta da 7-8 milioni di euro più il cartellino di Daniel Maldini, formula che potrebbe convincere il Genoa a lasciar partire l'attaccante.

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Esposito, dal canto suo, sarebbe ormai pronto a salutare il club rossoblù. Il summit tra le due dirigenze potrebbe rivelarsi decisivo per definire l'operazione e avvicinare l'attaccante alla squadra di Ivan Juric.