Sebastiano Esposito, Napoli defilato: l'Atalanta prova a chiudere
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Previsto un incontro tra il direttore sportivo nerazzurro Cristiano Giuntoli e il ds del Genoa Pietro Accardi per provare a sbloccare la trattativa.
L'Atalanta accelera per Sebastiano Esposito. Secondo quanto riferito in esclusiva da Nicolò Schira, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra il direttore sportivo nerazzurro Cristiano Giuntoli e il ds del Genoa Pietro Accardi per provare a sbloccare la trattativa. Il club bergamasco è pronto a rilanciare la propria proposta, mettendo sul tavolo un'offerta da 7-8 milioni di euro più il cartellino di Daniel Maldini, formula che potrebbe convincere il Genoa a lasciar partire l'attaccante.
Atalanta, nuovo assalto per Sebastiano Esposito: oggi l'incontro, pronta un'offerta con Maldini
Esposito, dal canto suo, sarebbe ormai pronto a salutare il club rossoblù. Il summit tra le due dirigenze potrebbe rivelarsi decisivo per definire l'operazione e avvicinare l'attaccante alla squadra di Ivan Juric.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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