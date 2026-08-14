Aguerd, dietrofront clamoroso sulla Real Sociedad: c'era anche il Napoli

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Sul difensore marocchino, riferisce L'Equipe, aveva manifestato interesse anche il Napoli, che però nel frattempo ha chiuso per Badiashile.

Doveva essere tutto fatto, ma la trattativa è saltata proprio sul più bello. Dopo aver superato le visite mediche, Nayef Aguerd era pronto a firmare con la Real Sociedad con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, accompagnato da un'opzione di riscatto fissata a 17 milioni. Il difensore marocchino, sotto contratto con l'Olympique Marsiglia fino al 2030, aveva già dato il proprio via libera all'operazione la settimana precedente.

Il dietrofront dell'ultimo minuto

Per Aguerd si sarebbe trattato di un ritorno in un ambiente già conosciuto, dopo l'esperienza vissuta con il club basco nella stagione 2024-2025. A sorpresa, però, è arrivato il colpo di scena: come riportato da L'Equipe, giovedì sera, quando l'accordo sembrava ormai definito, il difensore marocchino ha deciso di non firmare con la Real Sociedad. Una scelta arrivata all'ultimo momento, per motivi che al momento restano poco chiari, e che ha sorpreso tutte le parti coinvolte nell'operazione, Marsiglia compreso.

Il Napoli aveva sondato il terreno

Sul profilo del centrale marocchino aveva manifestato un certo interesse anche il Napoli, alla ricerca di ulteriori alternative da offrire a Massimiliano Allegri nel reparto difensivo. Nel frattempo, però, il club azzurro ha chiuso l'operazione Badiashile con il Chelsea, rendendo difficile immaginare per Aguerd uno sbocco in Serie A nell'immediato futuro.