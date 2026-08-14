Noa Lang oggetto di mercato: su di lui spunta anche il Benfica

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L'esterno piace anche ai portoghesi, ma l'operazione avrebbe richiesto un esborso eccessivo. Il futuro di Noa Lang resta un rebus.

Noa Lang ha lasciato il Napoli in prestito per accasarsi al Galatasaray a gennaio e ora potrebbe partire di nuovo. Allegri lo sta valutando in ritiro e lo ha impiegato anche come esterno nel 3-5-2, sicuramente non il ruolo più congeniale all'olandese, che ama puntare l'uomo e giocare nell'ultimo terzo di campo. Il suo futuro sembra essere lontano dall'Italia, con le pretendenti che non mancano.

Il retroscena

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, chi aveva chiesto informazioni per Noa Lang è il Benfica, che tra le altre cose ci aveva provato anche con Fikayo Tomori del Milan. Come per il difensore però, anche per quanto riguarda l'esterno sono i costi a bloccare la società di Lisbona, che non ha la disponibilità economica richiesta per andare a trattare l'ex PSV