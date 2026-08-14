Ultim'ora Cioffi lascia il Napoli: affare a titolo definitivo con il Latina

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Il classe 2002 Cioffi verso i nerazzurri in Serie C: mancano gli ultimi dettagli per il passaggio definitivo dell'attaccante.

Un Latina scatenato sul mercato è pronto a chiudere un altro acquisto in questa caldissima sessione di calciomercato. Ai dettagli infatti la trattativa che porterà in nerazzurro Antonio Cioffi, 24enne di proprietà del Napoli. Per l'esterno d'attacco sarà in ritorno nella formazione allenata da Gennaro Volpe: già nell'ultima parte della passata stagione ha infatti indossato la casacca dei laziali.

Il Napoli dall'operazione manterrà il 50% su una futura rivendita. Contratto fino al 2028 per l'ormai ex promessa azzurra. A riportarlo è l'esperto di mercato Nicolò Schira.

Classe 2002, nell'ultimo campionato di Serie C ha collezionato 17 presenze, mettendo a segno anche 3 assist, con la maglia proprio del Latina, e altre 19 presenze e 2 reti, nel prestito precedente a Livorno.