Allegri-Napoli, retroscena da Torino: ADL ha dovuto rilanciare sull'ingaggio, il motivo

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De Laurentiis avrebbe aumentato l'offerta per Allegri in vista dell'annuncio ufficiale, al fine di velocizzare l'addio al Milan.

L'attesa in casa Napoli è ormai tutta per Massimiliano Allegri. E' ormai passato oltre un mese dalla separazione ufficiale con Antonio Conte e, appena tre giorni dopo quella conferenza stampa, Aurelio De Laurentiis avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il tecnico livornese per affidargli la panchina azzurra.

Contratto ritoccato, ora si attende l'annuncio

Come riferisce Tuttosport, il presidente del Napoli avrebbe migliorato sensibilmente la proposta iniziale, passando da un biennale con opzione per il terzo anno da 4,5 milioni di euro netti a stagione a un contratto triennale da 5 milioni netti l'anno. Un rilancio che sarebbe stato decisivo per superare le questioni legate alla buonuscita con il Milan. L'annuncio ufficiale, conclude il quotidiano, potrebbe arrivare già nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni.