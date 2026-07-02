Gila, occhio all'Atalanta! Sportitalia: il Napoli deve prima cedere, Giuntoli tenta l'anticipo

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Nuova concorrente per Mario Gila: l'Atalanta prova ad anticipare il Napoli e adesso cominciare a fare sul serio per il difensore della Lazio.

Il Napoli dovrà guardarsi dalla concorrenza anche nella corsa a Mario Gila. Dopo l'inserimento dell'Inter per Anan Khalaili, un altro obiettivo degli azzurri finisce nel mirino di una rivale: secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l'Atalanta sta accelerando per il difensore della Lazio, anche se il Napoli non è ancora fuori dai giochi.

Pedullà: "L'Atalanta gioca d'anticipo per Gila"

L'esperto di mercato rivela che è previsto, o c'è già stato, un incontro tra Atalanta e Lazio per parlare di Gila. Il Napoli resta interessato, ma prima dovrà completare alcune cessioni e avere la disponibilità economica per presentare un'offerta senza contropartite tecniche. L'Atalanta, invece, starebbe cercando di anticipare i tempi perché il difensore spagnolo è una priorità per il nuovo allenatore, chiamato a costruire una retroguardia a quattro con un centrale capace di guidare il reparto. Tramontata, invece, l'ipotesi Alessio Romagnoli, già destinato a un'altra squadra.