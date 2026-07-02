Calciomercato Napoli, spunta Musso per la porta! KK: c'è l'apertura dell'argentino
Il Napoli continua a valutare le mosse per il reparto portieri in vista della prossima stagione. Se la permanenza di Alex Meret appare sempre più probabile, diverso sarebbe il destino di Vanja Milinkovic-Savic, destinato a lasciare il club per fare spazio a un nuovo innesto. Tra i profili seguiti con maggiore interesse ci sarebbe ora Juan Musso, portiere argentino dell'Atletico Madrid.
Napoli su Musso? L'argentino apre alla destinazione
A fare il punto è stato Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli cercherà di cedere Milinkovic, Meret resterà. Il nome nuovo è quello di Juan Musso". Il giornalista ha poi aggiunto: "Giovanni Manna segue vari nomi, ma al momento Musso è favorito su Vicario. L'argentino ha aperto ai partenopei. Musso potrebbe giocare in Europa, Alex Meret sarebbe invece titolare in campionato".
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