Rinnovo McTominay, previsti nuovi contatti: Allegri lo metterà al centro del villaggio

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Il calciomercato Napoli passa anche dai rinnovi. Il club è pronto a riaprire i discorsi per il prolungamento di Scott McTominay.

Il Napoli è pronto a compiere un nuovo passo per il futuro di Scott McTominay. Come riferisce il Corriere dello Sport, dopo i primi contatti per il rinnovo, il club azzurro tornerà presto a confrontarsi con l'entourage del centrocampista scozzese. L'obiettivo di Aurelio De Laurentiis è blindare uno dei protagonisti della squadra con un adeguamento dell'ingaggio e un prolungamento dell'accordo oltre il 2028.

Allegri punta ancora sui suoi gol

Per McTominay sarà la prima stagione agli ordini di Massimiliano Allegri, che potrebbe valorizzarne ulteriormente le caratteristiche. Il Corriere dello Sport sottolinea come il tecnico livornese abbia sempre saputo esaltare i centrocampisti capaci di inserirsi e trovare la via del gol, trasformando le mezzali in un'arma decisiva già ai tempi della Juventus. Un aspetto che lascia immaginare un ruolo ancora più centrale per lo scozzese nel nuovo Napoli.