Calciomercato Napoli, tre attaccanti in bilico: Allegri proverà a rilanciarli?

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Allegri dovrà valorizzare gli investimenti del Napoli, da Lucca a Lang fino a Giovane: ecco il punto della situazione sui tre attaccanti.

Il Napoli riparte anche dai giocatori su cui ha investito nelle ultime finestre di mercato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, da Noa Lang a Lorenzo Lucca, il club si aspetta una crescita importante sotto la guida di Massimiliano Allegri, chiamato a inserirli al meglio nel nuovo progetto tecnico.

Lucca vuole convincere Allegri, chance anche per Giovane

Uno dei casi più interessanti riguarda Lucca, acquistato insieme a Lang per un investimento complessivo di circa 65 milioni di euro. L'attaccante spera di conquistare Allegri e ritrovare il rendimento mostrato ai tempi dell'Udinese, nonostante la concorrenza di Rasmus Hojlund e la presenza in rosa di Romelu Lukaku. In attacco proverà a ritagliarsi spazio anche Giovane, talento brasiliano arrivato a gennaio dall'Hellas Verona per circa 20 milioni di euro, che finora non è riuscito a imporsi ma avrà l'occasione di mettersi in mostra durante il ritiro estivo.