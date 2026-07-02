Calciomercato Napoli, tre attaccanti in bilico: Allegri proverà a rilanciarli?
Il Napoli riparte anche dai giocatori su cui ha investito nelle ultime finestre di mercato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, da Noa Lang a Lorenzo Lucca, il club si aspetta una crescita importante sotto la guida di Massimiliano Allegri, chiamato a inserirli al meglio nel nuovo progetto tecnico.
Lucca vuole convincere Allegri, chance anche per Giovane
Uno dei casi più interessanti riguarda Lucca, acquistato insieme a Lang per un investimento complessivo di circa 65 milioni di euro. L'attaccante spera di conquistare Allegri e ritrovare il rendimento mostrato ai tempi dell'Udinese, nonostante la concorrenza di Rasmus Hojlund e la presenza in rosa di Romelu Lukaku. In attacco proverà a ritagliarsi spazio anche Giovane, talento brasiliano arrivato a gennaio dall'Hellas Verona per circa 20 milioni di euro, che finora non è riuscito a imporsi ma avrà l'occasione di mettersi in mostra durante il ritiro estivo.
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