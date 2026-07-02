Fiorentina-Lang, arrivano conferme: l'alternativa gioca alla Juventus

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Il calciomercato Napoli osserva anche le mosse della Fiorentina, che continua a seguire Noa Lang. Intanto Beltran è vicino al ritorno al River Plate

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato e tra i profili monitorati resta anche Noa Lang, esterno di proprietà del Napoli. Secondo quanto riferisce La Nazione, non si registrano invece passi avanti per Luca Koleosho del Burnley, mentre i viola proseguono i contatti anche per Edon Zhegrova e Johan Bakayoko. Sul fronte Moise Kean, infine, è iniziato senza novità il periodo di validità della clausola rescissoria da 62 milioni di euro.

Fiorentina, le ultime sul mercato

Sono ore decisive per il trasferimento di Lucas Beltran al River Plate. Nell'operazione, la Fiorentina dovrebbe mantenere il 50% sulla futura rivendita dell'attaccante argentino, pronto a firmare un contratto di tre anni e mezzo. Per quanto riguarda Kristian Thorstvedt, il centrocampista del Sassuolo ha confermato di gradire la destinazione viola, pur rimandando ogni decisione al termine del Mondiale: "Ora penso solo al Mondiale. Quando tornerò vedremo cosa succederà".