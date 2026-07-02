Khalaili, sorpasso Inter? Mediaset: Napoli impantanato, Ausilio prepara l'affondo

Khalaili, sorpasso Inter? Mediaset: Napoli impantanato, Ausilio prepara l'affondoTuttoNapoli.net
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Ieri alle 15:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il calciomercato del Napoli registra novità sul fronte Anan Khalaili. Gli azzurri hanno raggiunto intesa con il giocatore, ma la trattativa si è rallentata

Il Napoli rischia di dover respingere l'assalto dell'Inter per Anan Khalaili. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il club azzurro era stato il primo a muoversi concretamente per l'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise, trovando anche un accordo con il calciatore per il contratto. La trattativa con il club belga, però, avrebbe subito un rallentamento nelle ultime settimane.

L'Inter prepara l'affondo

Sempre secondo SportMediaset, proprio lo stallo nei negoziati potrebbe favorire l'inserimento dell'Inter. Il club nerazzurro sarebbe infatti pronto a sferrare il blitz, con la possibilità di presentare un'offerta già nelle prossime ore per provare ad anticipare il Napoli nella corsa al classe 2004. Una situazione da monitorare, con gli azzurri chiamati a decidere se accelerare per evitare il sorpasso.