Khalaili, sorpasso Inter? Mediaset: Napoli impantanato, Ausilio prepara l'affondo
Il Napoli rischia di dover respingere l'assalto dell'Inter per Anan Khalaili. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il club azzurro era stato il primo a muoversi concretamente per l'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise, trovando anche un accordo con il calciatore per il contratto. La trattativa con il club belga, però, avrebbe subito un rallentamento nelle ultime settimane.
L'Inter prepara l'affondo
Sempre secondo SportMediaset, proprio lo stallo nei negoziati potrebbe favorire l'inserimento dell'Inter. Il club nerazzurro sarebbe infatti pronto a sferrare il blitz, con la possibilità di presentare un'offerta già nelle prossime ore per provare ad anticipare il Napoli nella corsa al classe 2004. Una situazione da monitorare, con gli azzurri chiamati a decidere se accelerare per evitare il sorpasso.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro