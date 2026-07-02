Khalaili, l'Inter supera il Napoli? Dal Belgio: in arrivo l'offerta dei nerazzurri

Khalaili, l'Inter supera il Napoli? Dal Belgio: in arrivo l'offerta dei nerazzurriTuttoNapoli.net
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Ieri alle 18:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
L'Inter è pronta a muoversi per Khalaili, obiettivo seguito da tempo anche dal Napoli. L'Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni per l'esterno destro.

Si accende la concorrenza per Anan Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise seguito da tempo anche dal Napoli. Dopo i contatti delle scorse settimane, l'Inter sarebbe pronta a passare all'azione per provare ad anticipare gli azzurri nella corsa al talento israeliano. A farlo sapere è il giornalista ed esperto di mercato belga Sacha Tavolieri. 

Khalaili, offerta in arrivo dall'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro presenterà nei prossimi giorni una prima proposta all'Union Saint-Gilloise per avviare la trattativa. L'operazione potrebbe svilupparsi su una base di circa 25 milioni di euro, cifra che rischia di complicare i piani del Napoli, chiamato a decidere se rilanciare per uno degli obiettivi individuati per rinforzare la fascia destra.