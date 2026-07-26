Frosinone, si complica il ritorno di Cheddira: il Napoli lo trattiene, spuntano due alternative

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Cheddira si allontana dal Frosinone: il Napoli lo trattiene, nel mirino Di Nardo e Artistico.

Il Frosinone continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante, ma una delle operazioni più intriganti delle ultime settimane rischia di sfumare. Il ritorno di Walid Cheddira appare infatti sempre più complicato dopo la decisione del Napoli di trattenerlo temporaneamente in rosa. Lo stop di Lorenzo Lucca ha spinto il club azzurro a rinviare qualsiasi decisione sul futuro dell'attaccante marocchino, che resterà a disposizione di Massimiliano Allegri almeno fino a quando l'emergenza offensiva non sarà rientrata.

Di Nardo, Artistico e Zeroli: le alternative del Frosinone

Con la pista Cheddira in salita, il Frosinone sta valutando altri profili per rinforzare il reparto avanzato. Restano in cima alla lista Antonio Di Nardo del Pescara e Gabriele Artistico, attaccante di proprietà della Lazio, entrambi ritenuti elementi interessanti per completare il reparto offensivo. I giallazzurri guardano anche al centrocampo, dove prende quota il nome di Kevin Zeroli. Il classe 2005 del Milan, reduce dall'esperienza in prestito alla Juve Stabia, è uno dei giovani più apprezzati dalla dirigenza per aggiungere qualità e prospettiva alla mediana.