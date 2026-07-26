Calciomercato Napoli, da Udine: solo un sondaggio per Solet

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Oumar Solet è uno dei nomi accostati al Napoli per il ruolo di centrale di difesa, ma c'è stato solo un sondaggio degli azzurri.

L'Udinese si ritrova con un problema inatteso in difesa. Più che i quattro gol incassati nelle prime amichevoli estive contro Istra e Swansea, a far riflettere è l'eccessivo numero di centrali attualmente a disposizione di Kosta Runjaic. Il reparto conta infatti ben otto difensori, una situazione che il tecnico non si aspettava, soprattutto perché fino a poche settimane fa sembravano scontate le partenze di Oumar Solet e Thomas Kristensen. Il mercato, però, ha cambiato lo scenario e ora il club friulano dovrà trovare una soluzione per evitare un eccessivo affollamento.

Il francese, accostato a diverse squadre, ha ricevuto soltanto un sondaggio dal Napoli dopo che Inter, Como e Leeds avrebbero raffreddato il proprio interesse anche per le condizioni del suo ginocchio. Per il difensore danese, invece, non sono arrivate offerte all'altezza delle richieste dell'Udinese, che continua a valutarlo almeno 15 milioni di euro e non intende cederlo a prezzo di saldo. Una situazione che, se da un lato garantisce qualità alla rosa, dall'altro rischia di rallentare la crescita degli altri difensori. Ed è per questo che la dirigenza e Runjaic sono chiamati a fare delle scelte.

Come riferisce il Messaggero Veneto, Christian Kabasele e Nicolò Bertola sembrano aver guadagnato la fiducia dell'allenatore, mentre James Abankwah e Saba Goglichidze potrebbero nuovamente partire in prestito. Anche il giovane Branimir Mlacic sembra destinato a trovare spazio altrove per continuare il proprio percorso di crescita. Il croato è arrivato a gennaio dopo essere astato accostato all’Inter ma sembra già ai saluti, visto che i friulani sembrano maggiormente interessati a puntare su Palma.