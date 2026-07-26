Allegri decide su Lucca e Lindstrom: il danese verso l'addio, dubbi sull'attaccante

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Allegri valuta Lucca e Lindstrom: il danese in uscita, riflessioni sul centravanti.

Massimiliano Allegri è pronto a sciogliere le riserve sul futuro di Lorenzo Lucca e Jesper Lindstrom dopo averli osservati da vicino durante il ritiro di Dimaro-Folgarida. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico azzurro avrebbe maturato valutazioni differenti sui due giocatori, con il danese ormai destinato a lasciare il Napoli a titolo definitivo. Lindstrom, infatti, non sarebbe riuscito a convincere l'allenatore toscano, che avrebbe dato il via libera alla sua cessione in questa finestra di mercato.

Lucca resta in bilico: la Fiorentina osserva, Allegri avrà l'ultima parola

Più complessa la situazione di Lorenzo Lucca. L'attaccante continua a godere della fiducia dell'ambiente, ma la prestazione offerta nell'amichevole contro l'Arezzo avrebbe lasciato qualche perplessità nello staff tecnico. L'eventuale cessione rappresenterebbe una scelta importante anche dal punto di vista economico, considerando i circa 35 milioni di euro investiti dal Napoli per acquistarlo un anno fa. La Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi, ma la decisione finale spetterà ad Allegri. Nel frattempo, il club azzurro continua a monitorare anche diversi esuberi della Premier League, in un mercato che resta ancora in fase di stallo.