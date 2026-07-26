Lukaku arriverà ad agosto in ritiro: il Napoli ha fissato il prezzo per la cessione
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Il Napoli avrebbe fissato una richiesta iniziale di circa 15 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante Romelu Lukaku.
Il futuro di Romelu Lukaku resta sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, ai primi di agosto il centravanti belga è atteso in città per raggiungere i compagni, ma nel frattempo sia il club azzurro sia il suo agente Federico Pastorello starebbero lavorando per individuare una soluzione sul mercato in vista della cessione.
Il Napoli parte da una valutazione di 15 milioni
Il Napoli avrebbe fissato una richiesta iniziale di circa 15 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante. Una cifra dalla quale partire per trattare con gli eventuali club interessati, mentre proseguono i contatti per trovare la destinazione più adatta al futuro del centravanti belga.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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