Cheddira-Frosinone, Stirpe frena: "Pretese elevate, oggi le possibilità sono al 20%"

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Il presidente del Frosinone raffredda la pista Cheddira: trattativa in standby per motivi economici.

Maurizio Stirpe, presidente Frosinone, ha parlato dal Festival dello sport di Veroli dell'attaccante Walid Cheddira. Ecco le sue parole riportate da TuttoFrosinone.com: "Cheddira è un giocatore che ho suggerito io personalmente, perché quando è stato qui a Frosinone ha fatto molto bene. È un profilo su cui si sta ragionando, ma le pretese dell'entourage del calciatore sono molto elevate. Per questo motivo siamo in una fase di standby e di riflessione profonda".

Le parole di Stirpe su Cheddira

Poi Stirpe ha aggiunto: "Percentuali? In questo momento do un 20% di possibilità, a scendere. Fra due o tre giorni saremo probabilmente a zero. Le scelte di mercato a Frosinone devono essere tutte condivise: il giocatore deve piacere al direttore sportivo, all'allenatore e superare il vaglio dei dati degli investitori. Se non c'è equilibrio finanziario e tecnico, si virerà su altri obiettivi".