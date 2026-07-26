Futuro De Bruyne, Moretto: "Il Napoli vuole trattenerlo. Con Allegri può tornare centrale"

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Moretto rivela la volontà del Napoli di confermare De Bruyne nonostante i dubbi della scorsa stagione.

Il futuro di Kevin De Bruyne sembra essere ancora a tinte azzurre. A fare il punto è stato il giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, dove ha spiegato come la dirigenza del Napoli sia orientata a confermare il centrocampista belga anche per la prossima stagione. Una posizione maturata dopo le prestazioni offerte dall'ex Manchester City, che ha saputo incidere ogni volta che è stato impiegato con continuità.

Moretto: "Il cambio di allenatore può favorire De Bruyne"

Secondo Moretto, uno degli aspetti che potrebbe rilanciare definitivamente De Bruyne è il cambio in panchina. Il rapporto con Antonio Conte, infatti, non sarebbe mai decollato del tutto, mentre l'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza. "Il Napoli sa che De Bruyne si è rivelato un calciatore importante quando è stato impiegato e ha avuto il suo minutaggio. Ha sempre fatto bene. Credo che anche il cambio di allenatore possa fargli bene, visto che il rapporto con Conte non era proprio ottimale. Capiremo quando rientrerà quale sarà il suo futuro, ma il Napoli vuole trattenerlo", ha spiegato il giornalista.