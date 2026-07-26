Gatti resta un obiettivo: Manna aspetta il momento giusto, spunta anche Lucumí

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Napoli a caccia di un difensore: Gatti e Lucumí in cima alla lista di Manna.

Il Napoli a caccia di un difensore: Gatti e Lucumí in cima alla lista di Manna. continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo per la difesa dopo il lungo stop di Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diversi profili per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo centrale. Tra le piste più calde c'è quella che porta a Jhon Lucumí, difensore del Bologna, mentre sullo sfondo resta anche l'ipotesi low cost di un ritorno di Juan Jesus per completare il reparto.

Gatti resta nei radar: primi contatti già avviati

Il nome di Federico Gatti continua però a essere seguito con grande attenzione. Sempre secondo io quotidiano napoletano, il difensore sarebbe ormai ai margini del progetto della Juventus e il Napoli monitora la situazione in attesa del momento giusto per affondare il colpo. Giovanni Manna sarebbe intenzionato a sfruttare un'eventuale apertura dei bianconeri per chiudere l'operazione a condizioni economiche favorevoli. Intanto, i primi contatti con l'entourage del giocatore sarebbero già stati avviati, segnale di un interesse concreto che potrebbe trasformarsi in una trattativa nelle prossime settimane.