Ufficiale Nardozi lascia il calcio professionistico: l'ex Primavera del Napoli riparte dall'Anzio

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Dopo la delusione con la Primavera del Napoli, Nardozi riparte dall'Anzio in Serie D.

Manuel Nardozi riparte dall'Anzio dopo aver deciso di lasciare il calcio professionistico. L'esterno offensivo classe 2006 si è messo alle spalle una stagione complicata con la Primavera del Napoli, chiusa con un solo gol in 23 presenze, scegliendo di rilanciarsi nel campionato di Serie D con la formazione del litorale romano. Una decisione importante per il giovane attaccante, che punta a ritrovare continuità e fiducia in un ambiente vicino a casa.

Da promessa della Roma al rilancio con l'Anzio

La carriera di Nardozi sembrava destinata a un percorso ben diverso. Appena sedicenne giocava già due anni sotto età con l'Under 18 della Roma, mettendosi in evidenza anche con una memorabile cinquina all'Hellas Verona. Successivamente, però, il suo percorso ha subito un rallentamento tra i pochi spazi nella Primavera giallorossa, il prestito al Parma e l'esperienza al Napoli. Ora l'ala sinistra, capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, ha scelto l'Anzio per rilanciare la propria carriera e ritrovare il miglior rendimento.