Allegri più vicino? Moretto: "Contatti col Milan per l'addio", poi novità sulle cifre

Allegri più vicino? Moretto: "Contatti col Milan per l'addio", poi novità sulle cifreTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:20Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino
Max Allegri al Napoli, ci siamo: manca sempre meno per l'addio e per l'ufficialità dato che sta per liberarsi dal Milan

Milan e Massimiliano Allegri, passi in avanti secondo Matteo Moretto per l'addio. Le parti risultano in costante e strettissimo contatto per arrivare a una risoluzione definitiva del rapporto in tempi brevi. I dialoghi tra l’entourage dell’allenatore e la dirigenza rossonera proseguono con l’obiettivo di chiudere il cerchio della separazione consensuale. Una volta definito l’accordo, Allegri potrebbe così liberarsi e diventare il principale candidato per la panchina del Napoli.

Ipotesi Allegri-Napoli tra contatti e intesa economica

Per quanto riguarda l’aspetto contrattuale, al Napoli non verrebbe riconosciuto lo stesso ingaggio da 5,3 milioni di euro percepiti fino a oggi. Tuttavia, secondo quanto trapela, Aurelio De Laurentiis avrebbe impostato una proposta articolata su tre stagioni, una in più rispetto alle ipotesi iniziali. L’ingaggio fissato sarebbe di circa 3,5 milioni netti a stagione, dunque inferiore su base annua, ma complessivamente superiore ai 10 milioni netti sull’intera durata dell’accordo.

Allegri al Napoli, cosa manca

Le trattative restano comunque in fase avanzata e l’eventuale fumata bianca potrebbe arrivare a breve, qualora tutte le condizioni tecniche ed economiche vengano definitivamente allineate tra le parti coinvolte. In questo scenario Allegri resta da tempo l'unico e solo nome per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione con sviluppi attesi già nei prossimi giorni decisivi ulteriori conferme.