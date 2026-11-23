Alvino rivela: "De Bruyne non è sul mercato, la posizione del club è chiara"
Il Napoli non ha intenzione di privarsi di Kevin De Bruyne.
Il Napoli non ha intenzione di privarsi di Kevin De Bruyne. A fare chiarezza sul futuro del centrocampista belga è stato il giornalista Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso della trasmissione Salotto Azzurro.
Futuro De Bruyne, il Napoli non pensa alla cessione: la rivelazione di Alvino
"Il Napoli non vuole cedere Kevin De Bruyne, questa è la situazione attuale. Le cose possono cambiare solo se sarà il calciatore a chiedere la cessione, cosa che ad oggi non è accaduta".
Una posizione chiara, dunque, quella del club azzurro, che non contempla attualmente la partenza del belga. L'unico scenario che potrebbe modificare la situazione sarebbe una richiesta esplicita di trasferimento da parte dello stesso De Bruyne, eventualità che, secondo quanto riferito da Alvino, al momento non si è verificata.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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