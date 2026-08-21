Anguissa intoccabile per il Napoli: presa una decisione comune sul rinnovo

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La situazione di Frank Anguissa continua a far parlare, essendo in scadenza tra un anno, e dopo i recenti rumors sulla distanza tra le parti per giungere ad un accordo. Quest'oggi fa il punto il Corriere dello Sport, raccontando dell'approccio dell’Atalanta, ma il Napoli non ha intenzione di cederlo a un anno dalla scadenza del contratto.

Napoli-Anguissa, rinnovo rimandato a fine mercato

In questo senso non ci saranno novità a stretto giro. Per il rinnovo, discusso in più occasioni, ogni discorso è stato rimandato alla fine del mercato, nei primi giorni di settembre. In uscita, invece, Cheddira che è vicino al Frosinone per circa 3,5 milioni, Mazzocchi piace al Cagliari e per Ngonge si è fatto vivo il Monza. Piccoli movimenti, ma tutti nella stessa direzione: liberare spazio. Perché il mercato del Napoli, ancora una volta, passa prima dalle uscite, scrive il quotidiano sportivo.