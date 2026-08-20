Podcast Dalla "Premier Napoli" alla "Premier Inter", il podcast di Di Marzio sui colpi 'inglesi'

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“Caffè Di Marzio” - il podcast del network di TuttoMercatoWeb.com e che puoi leggere ed ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli.net.

"Dalla 'Premier Napoli' alla 'Premier Inter'. Proprio ieri si è parlato degli effetti positivi che stava producendo il Napoli nell'andare a pescare i propri giocatori in Premier League. Adesso c'è l'Inter, che è partita da Akanji l'anno scorso, ma che col difensore svizzero ha aperto in qualche modo questo flusso diretto". Inizia così il punto di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio” - il podcast del network di TuttoMercatoWeb.com e che puoi leggere ed ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli.net.

Arriva anche Jones

"Quindi Akanji, Stones, poi l'operazione di Spence, adesso quella di Curtis Jones - prosegue Di Marzio -, un vero e proprio jolly che permetterà a Chivu di poter avere davvero un elemento prezioso per poter giocare in più parti del campo. Con Stankovic che adesso rischia di avere meno spazio e che quindi potrebbe diventare anche un'opportunità di mercato negli ultimi giorni".

La Premier compra

"Nel frattempo, in Premier stanno pensando a colpi ancora più importanti dei giocatori che stanno oggi cedendo, anzi li cedono forse perché vogliono fare spazio a operazioni ancora più onerose. Adesso, ad esempio, il Liverpool sta cercando di chiudere Barcolà dal Paris Saint-Germain, ha Gakpo che è un giocatore richiestissimo dal Tottenham, lo stesso Tottenham che vuole completare un mercato davvero faraonico prendendo anche Savinho e Marmoush dal Manchester City. Non arrivano invece segnali o riscontri per quell'idea che ieri è stata in qualche modo paventata di un Ruben Dias che lascerebbe il City per il Milan, con un Leao che farebbe il percorso inverso". Di seguito puoi ascoltare la puntata integrale di “Caffè Di Marzio”, il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!