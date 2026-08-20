Ultim'ora Calciomercato Napoli, Folorunsho via? Sondaggio di una neopromossa

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Il Monza di Ivan Juric guarda in casa Napoli per rinforzare il centrocampo: il club brianzolo ha effettuato un sondaggio per Michael Folorunsho

Il Monza continua a lavorare sul mercato per consegnare a Ivan Juric nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Il club brianzolo - riferisce Sky - ha effettuato nelle ultime ore un sondaggio per Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998 di proprietà del Napoli. Il giocatore rappresenta un profilo interessante per la mediana della formazione neopromossa, alla ricerca di elementi in grado di aumentare qualità e fisicità nel reparto.

Monza, sondaggio per Folorunsho: piace il centrocampista del Napoli

Folorunsho è reduce dall'esperienza in prestito al Cagliari, con cui nella scorsa stagione ha raccolto 27 presenze e 2 gol in Serie A. Ora il suo futuro è ancora da definire: il Monza ha iniziato a informarsi sulla possibilità di portarlo in Brianza, ma al momento si tratta soltanto di un primo sondaggio. Il Napoli dovrà quindi valutare la soluzione migliore per il centrocampista, anche alla luce delle esigenze della rosa a disposizione di Juric.