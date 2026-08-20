Calciomercato Napoli, Mediaset: “Voto 6,5! ADL è stato chiaro dal primo giorno…”

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Il Napoli si prepara all’esordio in Serie A contro il Genoa al Ferraris. Ecco il voto di Sportmediaset al mercato degli azzurri.

E’ ormai tutto pronto per l’inizio della Serie A. Il Napoli farà il suo esordio sabato al Ferraris, dove alle 20:45 affronterà il Genoa di Daniele De Rossi nella prima giornata di campionato. In attesa del debutto ufficiale degli azzurri, la redazione di Sportmediaset ha tracciato un primo bilancio sul calciomercato del club, assegnando alla sessione condotta finora un voto di 6,5.

Il giudizio sul mercato del Napoli

Nella sua analisi, il portale ha sottolineato come Aurelio De Laurentiis abbia sempre ribadito la fiducia nella rosa già a disposizione di Massimiliano Allegri: “De Laurentiis l'ha detto chiaramente dal primo giorno: questa squadra è già forte così. Allegri non ha avuto da ridire. Ora arriva Badiashile come rinforzo difensivo, anche ricordando i molti infortuni nel reparto l'anno scorso. In prospettiva anche l'arrivo di Favasuli è interessante, l'esterno ex Catanzaro ha qualità notevoli”.