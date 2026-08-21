Zirkzee-Napoli, è avanti la Juventus: il giocatore ha dato priorità ai bianconeri

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La Juventus continua la propria campagna di rinforzi seguendo le indicazioni tattiche di Luciano Spalletti. Per il duo di mercato Giovanni Carnevali e Frederic Massara le priorità restano invariate: Franck Kessié a centrocampo, Joshua Zirkzee in attacco e un terzino sinistro. Per entrambi i giocatori gli accordi di massima sarebbero già impostati, ma prima di chiudere le operazioni il club bianconero deve prima sbloccare alcune cessioni, necessarie per fare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi.

Zirkzee aspetta la partenza di David

Il tassello decisivo per l'arrivo di Zirkzee, accostato anche al Napoli, è l'uscita di Jonathan David, la cui cessione libererebbe il posto per l'attaccante olandese, desideroso di tornare in Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, il Manchester United avrebbe aperto alla cessione dell'ex Bologna in prestito con diritto di riscatto, con margini di discussione anche sull'obbligo. Il giocatore, come detto seguito pure dal Napoli, avrebbe però dato priorità alla Juventus.