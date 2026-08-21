Ultim'ora Lang, il futuro dopo Genova: chi c'è realmente sul giocatore, la situazione

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Calciomercato Napoli, il punto sulla possibile uscita di Noa Lang.

Capitolo cessioni in casa Napoli, con la situazione legata a Noa Lang che resta ancora in stand-by. L'esterno olandese è considerato in uscita dal club azzurro, ma questa settimana non erano attese novità concrete sul suo futuro: Lang sarà regolarmente a disposizione e partirà con la squadra per la trasferta di Genova e dopo si deciderà il suo futuro.

Noa Lang, chi c'è realmente sul giocatore

Sul fronte delle pretendenti, secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Atalanta continua a insistere per il giocatore, provando a impostare l'operazione sulla base di un prestito. Diversa invece la situazione legata al Galatasaray, che al momento ha altre priorità di mercato e non sta accelerando per l'olandese, già avuto in prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Non decolla, per ora, nemmeno la pista che porta all'Ajax. Inoltre, anche il Napoli preferisce attendere la prossima settimana, in attesa di superare l'esordio stagionale col Genoa.