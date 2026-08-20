Gabriel Jesus-Martinelli via dall’Arsenal? Arteta: “Ci sono decisioni dolorose da prendere”

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Mikel Arteta ha parlato delle possibili uscite dall’Arsenal, tra cui Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, entrambi accostati al Napoli.

Alla vigilia del debutto in Premier League contro il Coventry, Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa anche delle possibili operazioni in uscita dell’Arsenal. Il tecnico dei Gunners è stato sollecitato in particolare sul futuro di alcuni giocatori accostati a una possibile partenza, tra cui Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, entrambi seguiti dal Napoli, ed Ethan Nwaneri. Arteta non si è sottratto al tema, sottolineando le difficoltà legate alla gestione di una rosa ampia e alle decisioni che il club potrebbe essere chiamato a prendere.

Arteta sulle possibili uscite dall’Arsenal

“È un momento davvero complesso, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà con assoluta onestà e trasparenza. Anche se certe verità possono far male, permettono ai calciatori di fare le scelte migliori per il prosieguo della carriera. Tutti sappiamo che ogni ciclo ha un inizio e una fine: il nostro dovere è gestire i congedi nel segno del rispetto e dell'ammirazione, pur dovendo prendere decisioni dolorose. L'obiettivo resta comunque quello di mantenere la rosa più ampia possibile per far fronte agli infortuni che ci hanno penalizzato la scorsa stagione, garantendo al contempo che ogni elemento si senta valorizzato”.