Anguissa-Napoli, prove di rinnovo: è tornato centrale, spunta un chiaro segnale

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Anguissa è tornato centrale nel progetto azzurro dopo un futuro che sembrava segnato. Maxime Nana a Castel di Sangro per parlare con Manna.

Il futuro di Frank Anguissa potrebbe essere ancora a lungo al Napoli. Uno scenario tutt'altro che scontato soltanto qualche mese fa, quando la partenza del centrocampista camerunese sembrava molto probabile. Durante la preparazione estiva, però, Zambo ha progressivamente riconquistato una posizione centrale nel progetto: ha ritrovato una buona condizione fisica e nelle amichevoli si sta muovendo nuovamente da leader della squadra di Massimiliano Allegri.

L'agente Nana a Castel di Sangro: apertura per il rinnovo di Anguissa

Un segnale importante è arrivato anche dal mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha infatti accolto nel ritiro di Castel di Sangro Maxime Nana, agente di Anguissa, insieme a Giovanni Branchini. La presenza del procuratore del camerunese rappresenta un'apertura verso la possibilità di discutere il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2027. Dopo mesi di dubbi sul futuro, dunque, lo scenario è cambiato: Anguissa si è ripreso il Napoli sul campo e adesso potrebbero essere poste anche le basi per proseguire insieme oltre l'attuale scadenza.