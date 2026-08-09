McTominay-Napoli, avanti insieme: pronto il rinnovo fino al 2030!

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McTominay ha già manifestato la volontà di restare al Napoli. Da settembre entrerà nel vivo la trattativa per prolungare il contratto.

Il Napoli e Scott McTominay sono pronti a proseguire insieme. Il centrocampista scozzese ha già manifestato la volontà di restare in azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis vuole premiarlo con un nuovo contratto. Resta ancora da trovare l'intesa definitiva sull'ingaggio, ma da entrambe le parti c'è la volontà di arrivare alla fumata bianca e blindare uno dei giocatori più importanti della squadra di Massimiliano Allegri.

Rinnovo fino al 2030, possibile opzione per un altro anno

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in questa fase i rinnovi non rappresentano la priorità del mercato azzurro, ma la situazione cambierà a partire da settembre. Il dossier principale sarà proprio quello di McTominay: "L'accordo attuale con lo scozzese scade nel 2028, il club vuole portarlo al 2030 e magari aggiungere anche un'opzione per un'altra stagione". Il Napoli punta dunque a legare il futuro del centrocampista al club per altri quattro-cinque anni, con la trattativa destinata a entrare nel vivo una volta conclusa la sessione estiva di mercato.