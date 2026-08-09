Lukaku accetta il Fenerbahce, ora si tratta col Napoli: ecco la distanza tra domanda e offerta

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Il mercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo. Dopo settimane di attesa, il club azzurro potrebbe sbloccare diverse operazioni grazie alla possibile partenza di Romelu Lukaku, sempre più vicino al Fenerbahce. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il centravanti belga avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in Turchia e ora spetta ai due club trovare l’accordo definitivo. Il Napoli non si opporrà alla cessione e potrebbe anche ridurre le proprie richieste pur di liberarsi dell’ingaggio da circa 11 milioni lordi a stagione.

Lukaku dice sì al Fenerbahce

La trattativa avrebbe subito un’accelerazione nelle ultime ore. Il Fenerbahce avrebbe preparato per Lukaku un contratto biennale da circa 10 milioni a stagione, bonus compresi. Tra domanda e offerta per il cartellino resta invece una distanza ridotta: il club turco sarebbe partito da 5 milioni, mentre il Napoli ne chiederebbe 12.