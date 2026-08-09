Non solo Lukaku: Pastorello in ritiro per discutere il rinnovo di altri due azzurri
Giornate importanti anche sul fronte contratti nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Ieri è arrivato in Abruzzo Federico Pastorello, agente che cura gli interessi di diversi calciatori azzurri. Tra questi c'è Alex Meret, il cui contratto con il Napoli scadrà tra dieci mesi. La situazione del portiere rappresenta quindi uno dei dossier da seguire mentre il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare su entrate, uscite e rinnovi.
Prisco verso il rinnovo dopo il ritiro con Allegri
Tra gli assistiti di Pastorello c'è anche Vincenzo Prisco, centrocampista classe 2008 della Primavera che si è messo in mostra durante la preparazione estiva agli ordini di Massimiliano Allegri. Il giovane ha partecipato al ritiro con la prima squadra, trovando spazio anche nelle amichevoli precampionato, e adesso è vicinissimo al rinnovo del contratto con il Napoli. Per Meret, invece, bisognerà attendere gli sviluppi delle prossime settimane: un altro tassello di un mercato azzurro nel quale diverse situazioni restano legate tra loro.
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