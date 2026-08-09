Non solo Lukaku: Pastorello in ritiro per discutere il rinnovo di altri due azzurri

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Ieri alle 10:45 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

L'agente è arrivato nel ritiro del Napoli e sono diversi i dossier che riguardano i suoi assistiti. Meret è in scadenza, per Prisco si avvicina il rinnovo.