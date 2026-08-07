Gabriel Jesus-Napoli, l'agente Branchini frena : "Non ho parlato con Allegri. Meglio non fare ipotesi"

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Branchini parla dal ritiro del Napoli: nessuna conferma sull'ipotesi Gabriel Jesus.

La presenza di Giovanni Branchini a Castel di Sangro aveva alimentato le indiscrezioni di mercato su un possibile interesse del Napoli per Gabriel Jesus. Il procuratore, che cura gli interessi dell'attaccante brasiliano in Italia, ha però preferito mantenere il massimo riserbo, spiegando di essere arrivato nel ritiro azzurro soprattutto per salutare Massimiliano Allegri e facendo il punto anche sul momento della squadra.

Branchini: "Allegri è soddisfatto. Gabriel Jesus? Meglio non parlare di ipotesi"

Ai microfoni di Videoinformazioni.com, Giovanni Branchini ha dichiarato: "Io e Allegri ci siamo sentiti, sono arrivato oggi per venire a trovarlo. Lui sta lavorando bene ed è contento di tutto. Ha sempre avuto una buona opinione della squadra ed è soddisfatto del lavoro".

Il procuratore ha poi risposto alle domande sull'eventuale interesse del Napoli per Gabriel Jesus: "Non ho parlato con Allegri di lui. Gabriel Jesus in azzurro se partono Lukaku e Lucca davanti? I se nel mio lavoro contano pochissimo, tanto quanto invece contano per voi giornalisti. Dal mio punto di vista è meglio non parlare di ipotesi".