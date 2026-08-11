Non solo Lukaku e Lang: serve terza cessione per sognare Gabriel Jesus

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Il Napoli guarda a Gabriel Jesus per rinforzare l’attacco, ma l’operazione resta legata a una condizione precisa: prima bisognerà liberare spazio in rosa e sul fronte economico. Per questo motivo, il club azzurro dovrà lavorare a una tripla cessione. Gli indiziati sono Romelu Lukaku, Lorenzo Lucca e Noah Lang, tutti destinati a lasciare Napoli.

Soltanto dopo gli addii dei tre giocatori, il Napoli potrebbe concretamente prendere in considerazione l’operazione per portare in azzurro l’attaccante brasiliano. Gabriel Jesus rappresenta dunque un’idea importante per il mercato del club, ma la sua eventuale trattativa dipenderà inevitabilmente dalle uscite. La dirigenza dovrà prima completare le cessioni e solo successivamente valutare la fattibilità dell’affare.