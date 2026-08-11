Favasuli è del Napoli e arriverà dopo Ferragosto: tutto fatto, cifre definitive

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Favasuli, arrivo al Napoli dopo Ferragosto: confermate cifre e formula

Il neoacquisto Costantino Favasuli è atteso dal Napoli subito dopo Ferragosto. Difficilmente l'esterno sarà presente nel ritiro di Castel di Sangro, considerando le tempistiche con cui il club azzurro sta completando gli ultimi passaggi dell'operazione. Arrivano intanto conferme anche sulle cifre circolate negli ultimi giorni: il Napoli ha valutato il terzino destro 7 milioni di euro, cifra che il Catanzaro chiedeva per lasciarlo partire. La formula dell'operazione è quella classica: prestito oneroso da 1 milione di euro e obbligo di riscatto fissato a ulteriori 6 milioni, da corrispondere in più rate. Una soluzione che consente al club azzurro di diluire l'investimento nel tempo e gestire l'ammortamento in maniera più agevole.

Favasuli, contratto fino al 2031: opzione fino al 2034

Il giocatore si prepara ora a firmare il suo nuovo contratto con il Napoli. L'accordo prevede una scadenza nel 2031, con un'opzione per prolungare ulteriormente il rapporto fino al 2034. Il suo agente, Mario Giuffredi, è ancora a Castel di Sangro e sta seguendo da vicino gli ultimi passaggi prima della firma. Si tratta di una tipologia contrattuale già utilizzata dal Napoli con Vergara, altro giocatore appartenente alla scuderia del procuratore. Lo riporta Ciro Venerato.