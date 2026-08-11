Lukaku sta per salutare Napoli: già oggi può arrivare l'annuncio

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Se la difesa del Napoli è alle prese con l’emergenza, anche l’attacco presenta alcune situazioni da risolvere. Massimiliano Allegri sta provando a recuperare Lorenzo Lucca, ma finora le indicazioni non sono state particolarmente positive. Per questo il club azzurro continua a cercare un rinforzo di alto livello in avanti, un’operazione che potrebbe essere finanziata anche attraverso alcune cessioni importanti. Tra queste c’è quella di Noa Lang, che potrebbe fare ritorno in Olanda: l’Ajax ha già fatto sapere di essere pronto a presentare un’offerta da 25 milioni di euro una volta completata la cessione di Godts al Paris Saint-Germain. Il nodo principale, però, resta Romelu Lukaku, sempre più vicino al Fenerbahçe. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lukaku verso il Fenerbahçe, poi Gabriel Jesus

Nella serata di ieri il club turco ha alzato ulteriormente la propria proposta, avvicinandosi alle richieste del Napoli con un’offerta di circa 7 milioni di euro più bonus. Oggi potrebbe arrivare il via libera definitivo, permettendo ad Aurelio De Laurentiis di liberarsi anche degli undici milioni lordi previsti per l’ingaggio di Lukaku nella prossima stagione. Se le uscite dovessero concretizzarsi, il Napoli potrebbe concentrarsi sul grande obiettivo per il finale di mercato: Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano ha già rifiutato le proposte provenienti dalla Turchia e considera la Serie A e la Spagna le destinazioni preferite.