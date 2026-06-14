Asse di mercato Genoa-Napoli: si lavora per chiudere lo scambio e spunta un'altra idea

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Napoli-Genoa, asse caldo: Fini e Norton-Cuffy nel mirino di Manna.

Il Napoli continua a lavorare con il Genoa e potrebbe nascere un doppio affare di mercato tra i due club. Oltre allo scambio già impostato tra Nosa Edward Obaretin, destinato a trasferirsi in rossoblù, e il giovane esterno offensivo Seydou Fini, gli azzurri hanno approfittato dei contatti avviati con il Grifone per chiedere informazioni anche su Brooke Norton-Cuffy. Il laterale inglese è seguito da tempo dalla dirigenza partenopea e rappresenta un profilo molto gradito per rinforzare la fascia destra.

Norton-Cuffy supera la concorrenza: sarà il vice Di Lorenzo?

Secondo quanto riportato da La Repubblica, "in cima alla lista c’è il terzino e Norton Cuffy è pronto a superare la concorrenza". Il classe 2004, cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, viene valutato dal Genoa circa 15 milioni di euro, una cifra considerata sostenibile dal Napoli. Il suo arrivo risponderebbe alla precisa esigenza di Massimiliano Allegri, che ha indicato l'acquisto di un esterno destro come una delle priorità per completare la rosa e garantire un'alternativa di qualità al capitano Giovanni Di Lorenzo.